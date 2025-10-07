Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 EKİM 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        7 Ekim Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 7 Ekim 2025 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni diziler de birer birer izleyicilerle buluşturuluyor. Bu sebeple ''Bugün televizyonda hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam Show TV'de Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 , Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:12
        • 1

          7 Ekim 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Böylece bugün ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. Bugün Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, NOW TV'de Kıskanmak dizileri yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Ekim Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          23:15 Uzak Şehir

          02:00 Poyraz Karayel

          04:15 Baht Oyunu

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Veliaht

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Veliaht

          02:45 Kızılcık Şerbeti

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 En Güzel Bölüm

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:15 Çarpıntı

          02:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Bir Gece Masalı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aynadaki Yabancı

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          00:20 Aynadaki Yabancı

          03:00 Kardeşlerim

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:40 Gönül Dağı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Gazze'yi Görüyorum

          02:40 Seksenler

          03:20 Gönül Dağı

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak

          23:30 Ben Leman

          02:15 Halef: Köklerin Çağrısı

          05:00 Şahane Hayatım

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
