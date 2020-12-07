Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz / Tkr

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı / 31

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Yatıya Müsafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İyi Aile Babası

22:30 Kılıbık

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber



FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofraada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye