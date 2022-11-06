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TV yayın akışı 6 Kasım Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, FOX TV, KANAL D, STAR TV, TV8, TRT 1

TV yayın akışı 6 Kasım Pazar! Televizyonda hangi dizi ve filmler var?

Haftanın son gününü evde geçirenler bugün ekrana gelecek dizi ve filmlerle buluşacak. İşte 6 Kasım Pazar günü ekrana gelecek programlar ve filmler...

Giriş: 06.11.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Pazar gününü evde geçirecek izleyicileri gündüz kuşağında magazin programları beklerken, akşam saatlerinde ise yeni dizilerin tekrar bölümleri bekliyor. 

     

  • KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:20 Set Ekstra

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Yargı

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

     

  • FOX TV

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    13:00 Darmaduman

    15:45 Yasak Elma

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

     

  • SHOW TV 

    07:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güzel Günler / Yeni Dizi

    22:45 Güzel Günler

     

  • ATV 

    07:30 ATV'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:30 Dizi TV

    12:15 Bir Küçük Gün Işığı

    15:45 Aldatmak

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

     

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