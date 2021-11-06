Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

TV Yayın akışı 6 Kasım 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı

6 Kasım Cumartesi gününün TV yayın akışı belli oldu. Birbirinden heyecanlı dizi, film ve programların yayınlanacağı günde merak edilen akışı bir araya getirdik. İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı...

06.11.2021 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 6 Kasım 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

6 Kasım Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:20 Örümcek Adam

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

6 Kasım Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

6 Kasım Cumartesi Star Tv Yayın Akışı

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Yerli dizi/sinema tekrar

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema tekrar

6 Kasım Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

13:30 Kanunsuz Topraklar

16:00 Elkızı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

6 Kasım Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

07:05 Yeşil Deniz

10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

16:45 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender:1071' (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

6 Kasım Cumartesi TV8 Yayın Akışı

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Tahin Pekmez

13:00 Seviyorum Ama Arkadaşça

15:30 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

6 Kasım Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İstanbul’da Rihanna heyecanı! Fotoğraf için sıraya girdiler
İstanbul’da Rihanna heyecanı! Fotoğraf için sıraya girdiler
Kahramanmaraş'ın milli içeceği tescillendi! Uçakla gelen bile var
Kahramanmaraş'ın milli içeceği tescillendi! Uçakla gelen bile var
Esrarengiz mezarların nedeni ortaya çıktı
Esrarengiz mezarların nedeni ortaya çıktı
Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti
Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti
Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
Dev maçın 11'leri!
Dev maçın 11'leri!
Szalai'ye dev teklif! Chelsea...
Szalai'ye dev teklif! Chelsea...
Düğüne 5 gün kala kriz!
Düğüne 5 gün kala kriz!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.