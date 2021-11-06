Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

6 Kasım Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:20 Örümcek Adam

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

6 Kasım Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

6 Kasım Cumartesi Star Tv Yayın Akışı

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Yerli dizi/sinema tekrar

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema tekrar

6 Kasım Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

13:30 Kanunsuz Topraklar

16:00 Elkızı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

6 Kasım Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

07:05 Yeşil Deniz

10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

16:45 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender:1071' (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

6 Kasım Cumartesi TV8 Yayın Akışı

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Tahin Pekmez

13:00 Seviyorum Ama Arkadaşça

15:30 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

6 Kasım Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show