Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler 5 Nisan TV yayın akışında hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 5 Nisan Salı akşamı; SHOW TV’de Baba, ATV’de Destan, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1’de Masumlar Apartmanı ve Kanal D’de Üç Kız Kardeş dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 5 Nisan Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;