Tv yayın akışı 5 Kasım 2024: Bugün TV'de neler var? Star TV, Kanal D, Show TV, ATV yayın akışı
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 5 Kasım Salı akşamı bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken haber bültenlerinde gündeme dair notlar aktarılacak. İşte, 5 Kasım 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV yayın akışı listesi
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Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 5 Kasım Salı TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam iki dizi yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kalpazan
5 KASIM 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Deliha 2
22:15 Deliha 2
00:30 Güzel Köylü
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KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Mutfağı
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Adalet -Yerli Sinema
21:45 Adalet
23:45 Arka Sokaklar
02:30 Güllerin Savaşı
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