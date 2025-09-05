Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 5 EYLÜL 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 5 Eylül 2025 Cuma: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 5 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan '''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde filmler sinemaseverleri bekliyor olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yeni sezon için gün sayan bazı diziler tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 5 Eylül Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 12:14 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Ulusal kanalların 5 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Biz de gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini haberimizde derledik. İşte kanal kanal 5 Eylül Cuma TV yayın akışı...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Can Borcu

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri KaraDeniz (tekrar)

          22:50 Can Borcu

          01:50 Gözleri KaraDeniz

          04:20 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar (tekrar)

          23:30 Eşref Rüya

          02:00 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Hükümet Kadın 2

          22:15 Rüyanda Görürsün

          00:15 Hükümet Kadın 2

          02:00 Rüyanda Görürsün

          03:30 Gelin Evi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Süt Kardeşler

          21:45 Süt Kardeşler

          00:30 Baba Ocağı

          02:15 Dürüye'nin Güğümleri

          04:15 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:08 İstiklal Marşı

          05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:00 Kara Tahta

          08:30 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

          10:15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"

          12:15 Seksenler

          15:55 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Ters Yüz"

          22:00 Gönül Dağı

          01:10 Leyla İle Mecnun

          04:00 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Hayır Oluversin Gari

          23:15 Şevkat Yerimdar

          01:00 Aşk Mantık İntikam

          03:30 Her Yerde Sen

          04:30 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          5 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Habertürk Anasayfa