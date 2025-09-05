Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Ulusal kanalların 5 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Biz de gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini haberimizde derledik. İşte kanal kanal 5 Eylül Cuma TV yayın akışı...