Bugün TV'de neler var? İşte 5 Ağustos 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı
TV yayın akışı 5 Ağustos 2025 Salı günü için araştırılıyor. Gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve programları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte, 5 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
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TV yayın akışı 5 Ağustos 2025 Salı günü için belli oldu. Böylece Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında ekranlara gelecek yapımlar netleşti. Buna göre, bugün TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Güven Bana ve Now TV'te Yetenek Sizsiniz yarışmaları yayınlanacak. Öte yandan birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler filmseverlerle buluşacak Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 5 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Umudumuz Şaban
21:45 Umudumuz Şaban
23:45 Kuralsız Sokaklar
01:30 Zalim İstanbul
03:45 Kuzey Güney
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Erkenci Kuş
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Sessiz Saat"
22:15 Gönül Dağı
01:35 Leyla İle Mecnun
04:20 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masalı
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magzazin Yaz
5 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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