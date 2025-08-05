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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 5 AĞUSTOS 2025 KANAL KANAL | Bugün TV’de neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? İşte 5 Ağustos 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 5 Ağustos 2025 Salı günü için araştırılıyor. Gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve programları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte, 5 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:43
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        • 1

          TV yayın akışı 5 Ağustos 2025 Salı günü için belli oldu. Böylece Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında ekranlara gelecek yapımlar netleşti. Buna göre, bugün TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Güven Bana ve Now TV'te Yetenek Sizsiniz yarışmaları yayınlanacak. Öte yandan birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler filmseverlerle buluşacak Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 5 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Umudumuz Şaban

          21:45 Umudumuz Şaban

          23:45 Kuralsız Sokaklar

          01:30 Zalim İstanbul

          03:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Bayi Toplantısı

          22:30 Bayi Toplantısı

          00:45 Aramızda Kalsın

          02:30 Kiralık Aşk

          04:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:35 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:15 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Sessiz Saat"

          22:15 Gönül Dağı

          01:35 Leyla İle Mecnun

          04:20 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          23:20 Aile Saadeti

          02:20 Bir Gece Masalı

          05:10 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          00:15 İlk Buluşma

          02:15 İnadına Aşk

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magzazin Yaz

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        • 9
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