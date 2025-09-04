TV yayın akışı 4 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanalların yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Ayrıca Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 4 Eylül 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün TRT 1 'de Türkiye - ABD voleybol maçı ve TV8'de Gürcistan - Türkiye maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Eylül Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bugün yerli ve yabancı filmler ile yarışma programlarının yanı sıra Türkiye - ABD voleybol maçı ve Gürcistan - Türkiye maçı ekranlarda olacak. İşte, 4 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mutluluk Zamanı
01:45 Gelin Evi
03:45 Mutluluk Zamanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Ailem Robotlara Karşı
22:15 Ailem Robotlara Karşı
00:30 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Düşüş
22:15 Eşref Rüya
00:30 Düşüş
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gözleri KaraDeniz
04:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Kara Tahta
09:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır"
10:50 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"
13:00 Seksenler
16:00 Set Sayısı
16:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "ABD-Türkiye"
18:15 Set Sayısı
19:00 Ana Haber
199:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Artemis Fowl"
21:55 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"
00:15 Yabancı Sinema "Artemis Fowl"
01:55 Leyla İle Mecnun
04:30 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bihter
22:30 Şevkat Yerimdar
01:00 İlk Buluşma
02:00 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:00 Gürcistan - Türkiye
21:15 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
