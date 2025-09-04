Habertürk
        TV yayın akışı 4 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Ayrıca Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 4 Eylül 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün TRT 1 'de Türkiye - ABD voleybol maçı ve TV8'de Gürcistan - Türkiye maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Eylül Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:32
        • 1

          Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bugün yerli ve yabancı filmler ile yarışma programlarının yanı sıra Türkiye - ABD voleybol maçı ve Gürcistan - Türkiye maçı ekranlarda olacak. İşte, 4 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Mutluluk Zamanı

          01:45 Gelin Evi

          03:45 Mutluluk Zamanı

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Ailem Robotlara Karşı

          22:15 Ailem Robotlara Karşı

          00:30 Kral Kaybederse

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Düşüş

          22:15 Eşref Rüya

          00:30 Düşüş

          02:00 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Ateş Kuşları

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri KaraDeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Gözleri KaraDeniz

          04:00 Kardeşlerim

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:08 İstiklal Marşı

          05:10 Kara Tahta

          09:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır"

          10:50 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"

          13:00 Seksenler

          16:00 Set Sayısı

          16:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "ABD-Türkiye"

          18:15 Set Sayısı

          19:00 Ana Haber

          199:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Artemis Fowl"

          21:55 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

          00:15 Yabancı Sinema "Artemis Fowl"

          01:55 Leyla İle Mecnun

          04:30 Seksenler

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Bihter

          22:30 Şevkat Yerimdar

          01:00 İlk Buluşma

          02:00 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          19:00 Gürcistan - Türkiye

          21:15 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          01:15 MasterChef Türkiye

          04:00 Gazete Magazin Yaz

        • 9
