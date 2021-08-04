Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cam Tavanlar 'Dizi'

00.15 Tarzan Rıfkı 'Türk Filmi'

02.00 Tarzan Rıfkı 'Türk Filmi'(Tekrar)

03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kan Kardeşler 'Türk Filmi'

02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'

22.15 Hükümet Kadın 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Star Market (Tekrar)

02.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Transformers: Kayıp Çağ 'Yabancı Film'

23.30 Transformers: Kayıp Çağ 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.45 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Dönerse Senindir 'Türk Filmi'

16.10 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Ocean's 8 'Yabancı Film'

22.10 Şans Kapıyı Çalınca

00.30 Ocean's 8 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.40 Dönerse Senindir 'Türk Filmi'

04.50 Hercai'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

2.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Dünya Hali 'Dizi'

22.15 Seneye Bu Zamanlar

00.00 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)

01.55 Yerli Belgesel

02.55 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye