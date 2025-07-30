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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 30 Temmuz 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

        Kanalların 30 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar netleşti. TV'de bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra birbirinden farklı formatta yarışma ve eğlence programları izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye ve Now TV'de ise Yetenek Sizsiniz yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:21
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        • 1

          Bugün Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar merak konusuydu. Kanalların 30 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan birçok film sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          22:15 Kuralsız Sokaklar

          23:45 Kurtuluş Günü

          01:45 Zalim İstanbul

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Cici Babam

          22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

          00:00 Cici Babam

          01:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Kaldı Üç Gün

          21:45 Kaldı Üç Gün

          00:00 Berlin Kaplanı

          23:30 Aramızda Kalsın

          02:00 Kiralık Aşk

          04:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:35 Kod Adı Kırlangıç

          09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:15 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "1917"

          22:20 Gönül Dağı

          01:35 Leyla ile Mecnun

          04:25 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          23:30 Now Spor

          01:30 İlk Buluşma

          02:15 İnadına Aşk

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

          22:30 Gerçeğe Çağrı

          00:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

          03:00 Bir Gece Masalı

          05:50 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

          30 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 9
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