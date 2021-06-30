Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cam Tavanlar 'Dizi'

23.30 Gizli Kod 'Yabancı Film'

01.30 Gizli Kod 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.30 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Şef Akademi Doğada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Poyraz Kareyel Küresel Sermaye 'Türk Filmi'

04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Arkadaşım Hoşgeldin (Tekrar)

01.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

16.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Çakallarla Dans 5 'Türk Filmi'

21.55 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

01.25 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

04.25 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.35 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

16.35 Ya Nasip Ya Kısmet 'Ev Sineması Kuşağı'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Sultan 'Yabancı Film'

23.45 Sultan 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Ya Nasip Ya Kısmet 'Ev Sineması Kuşağı'(Tekrar)

04.40 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)



TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Masterchef Türkiye 2021

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021