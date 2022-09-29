TV yayın akışı 30 Eylül Perşembe! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

TV yayın akışı 30 Eylül Perşembe! Bugün hangi diziler var?

Haftanın son iş günü öncesi vatandaşlarımız, bugün yayınlanacak dizi, film ve yarışmalara ilişkin araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak bugün yayınlanacak yapımların hangi kanallarda ve saat kaçta ekranlara geleceğini bir araya getirdik. İşte, 30 Eylül Perşembe günü Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8'nin yayın akışı!

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