Bu akşam TV'de neler var? 30 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı
Tüm kanalların TV yayın akışı, 30 Eylül Cumartesi günü için yayınlandı.Hafta sonu yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışını araştırıyor. İşte 30 Eylül Cumartesi TV yayın akışı...
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Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV 4 Ağustos TV yayın akışı, sevdikleri dizi ve filmleri televizyondan izlemek isteyenler tarafından takip ediliyor. Eylül-Ekim ayının gelişiyle birlikte dizilerin yeni sezonları ekrana gelmeye başladı. 30 Eylül Cumartesi yayınlanacak dizi ve filmler belli oluyor. İşte 30 Eylül Cumartesi Kanal D, TRT1, Star TV, Show TV, ATV, Fox TV ve TV8 yayın akışı listesi...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah
05:30 Yeni Gelin
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Yargı
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dönence
02:45 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
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FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:15 Hudutsuz Sevda
13:45 Bambaşka Biri
16:30 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
01:15 Kirli Sepeti
03:30 Hudutsuz Sevda
05:45 Kefaret
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İsyan (Yabancı Sinema)
22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:15 İsyan (Yabancı Sinema)
02:30 Yerli Dizi Tekrar
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:05 Beni Böyle Sev
09:30 Hayallerinin Peşinde
10:30 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)
12:35 Benim Güzel Ailem
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Kendi Düşen Ağlamaz
04:20 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)
05:50 Kapanış
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TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Johnny Guitar (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
03:00 Sinema
04:30 Tuzak