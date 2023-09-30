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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 30 Eylül 2023 | Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışında dizi ve filmler var?

        Bu akşam TV'de neler var? 30 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

        Tüm kanalların TV yayın akışı, 30 Eylül Cumartesi günü için yayınlandı.Hafta sonu yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışını araştırıyor. İşte 30 Eylül Cumartesi TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:22
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        • 1

          Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV 4 Ağustos TV yayın akışı, sevdikleri dizi ve filmleri televizyondan izlemek isteyenler tarafından takip ediliyor. Eylül-Ekim ayının gelişiyle birlikte dizilerin yeni sezonları ekrana gelmeye başladı. 30 Eylül Cumartesi yayınlanacak dizi ve filmler belli oluyor. İşte 30 Eylül Cumartesi Kanal D, TRT1, Star TV, Show TV, ATV, Fox TV ve TV8 yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah

          14:45 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          03:00 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah

          05:30 Yeni Gelin

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV’de Hafta Sonu

          10:00 Kardeşlerim

          13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          16:00 Safir

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Ateş Kuşları

          03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

          14:00 Yargı

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Ya Çok Seversen

          00:15 Dönence

          02:45 Poyraz Karayel

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Kavak Yelleri

        • 5

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:15 Hudutsuz Sevda

          13:45 Bambaşka Biri

          16:30 Kirli Sepeti

          19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Kader Bağları

          01:15 Kirli Sepeti

          03:30 Hudutsuz Sevda

          05:45 Kefaret

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

          09:00 Kiralık Aşk

          11:00 Yerli Dizi Tekrar

          14:00 Yerli Dizi Tekrar

          16:00 Yerli Dizi Tekrar

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 İsyan (Yabancı Sinema)

          22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

          00:15 İsyan (Yabancı Sinema)

          02:30 Yerli Dizi Tekrar

          05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          07:05 Beni Böyle Sev

          09:30 Hayallerinin Peşinde

          10:30 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)

          12:35 Benim Güzel Ailem

          15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:50 Kendi Düşen Ağlamaz

          04:20 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)

          05:50 Kapanış

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:45 Süper Bir Takım

          09:00 Kırmızı Oda

          10:30 MasterChef Türkiye All Star

          12:30 Gazete Magazin

          16:15 Johnny Guitar (Yabancı Sinema)

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 %100 Futbol

          01:30 Gazete Magazin

          03:00 Sinema

          04:30 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

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