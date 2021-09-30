Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel Hazırlık

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yalancı 'Dizi'

23.15 Cici Babam 'Türk Filmi'

01.30 Cici Babam 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

05.15 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

00.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Dedemin Fişi 'Türk Filmi'

22.15 Dedemin Fişi 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

16.05 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Ayla 'Türk Filmi'

22.45 Sultan 'Yabancı Film'

02.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.10 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)



TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021