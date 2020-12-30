Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım Tatilde 'Türk Filmi'

22.30 Cici Babam 'Türk Filmi'

00.30 Yol Arkadaşım Tatilde 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.45 Cici Babam 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka 'Dizi'

00.15 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.30 Son Darbe 'Yabancı Film'

01.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

03.45 Son Darbe 'Yabancı Film'

05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Kardeşim İçim "Der'a" Türk Filmi'

02.20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.15 Şefin Özel Konuğu 'Belgesel'

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)