        TV YAYIN AKIŞI 30 AĞUSTOS 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        30 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Hafta sonunu evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 15:36 Güncelleme: 30.08.2025 - 15:37
        • 1

          ''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçti. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, bugün TV'de yayınlanacak yapımları araştırmaya koyuldu. 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 30 Ağustos 2025 TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:00 Vurun Kahpeye

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Keloğlan ile Cankız

          15:30 Şaşkın Damat

          17:00 Aslan Bacanak

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Gırgıriye'de Şenlik Var

          01:45 Çiçek

          03:15 Vurun Kahpeye

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv’de Hafta Sonu

          10:00 Aile Saadeti

          13:00 Yok Artık 2

          14:45 Dönerse Senindir

          16:50 Ay Lav Yu Tuu

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Elysium: Yeni Cennet

          22:20 Jack Reacher

          00:50 Elysium: Yeni Cennet

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Kuralsız Sokaklar

          15:00 Uzak Şehir

          19:00 Kanal D Ana Haber

          20:00 Mandıra Filozofu

          22:30 Dersimiz: Atatürk

          00:15 Ejder Yürek: Ateş Savaşı

          02:00 Poyraz Karayel

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          08:30 İstanbullu Gelin

          10:00 Aramızda Kalsın

          12:00 Tut Sözünü

          14:00 Tut Sözünü

          15:45 En Güzel Bölüm

          16:00 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Kırılma Noktası

          22:15 Kırılma Noktası

          00:15 Kral Kaybederse

          02:00 Baba Ocağı

          03:45 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:48 İstiklal Marşı

          05:50 Hayallerinin Peşinde

          06:35 Yedi Numara

          07:25 Hayatımın Neşesi

          09:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın

          10:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"

          11:55 Yeşil Deniz

          13:25 Bir Dönüm Noktası "30 Ağustos 1922"

          14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

          16:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          19:00 Ana Haber

          20:00 Yabancı Sinema "Yukarı Bak"

          21:55 Yabancı Sinema "Alita: Savaş Meleği"

          00:35 3'Te 3

          01:45 Yeşil Deniz

          03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 Kirli Sepeti

          13:00 Yasak Elma

          16:00 Şevkat Yerimdar

          19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Son Akşam Yemeği

          23:00 Şevkat Yerimdar

          23:30 Efsane Futbol

          01:30 İlk Buluşma

          02:45 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          08:00 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin

          14:15 MasterChef Türkiye

          16:00 İtiraf Et

          18:00 İtiraf Et

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          30 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
