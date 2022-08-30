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TV yayın akışı 30 Ağustos 2022: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bu akşam TV’de neler var? 30 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

TV yayın akışı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda araştırılıyor. Resmi tatil gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler TV yayın akışında yer alan dizi, film ve programları merak ediyor. İşte, 30 Ağustos Salı Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

30.08.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • 30 Ağustos TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yaz aylarına özel dizi ve yapımlar seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Televizyon izleyicileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceğini araştırıyorlar. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV’nin 30 Ağustos Salı bugünkü yayın akışı...

  • SHOW YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Yabancı Sinema Büyük Oyun

    01:45 Yabancı Sinema Büyük Oyun

    03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

    22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

    00:30 Seversin

    03:15 Gelinim Mutfakta

    05:30 Magazin D Yaz

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:10 Sen Anlat Karadeniz

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç

    22:25 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç

    00:35 Yerli Sinema Benden Sana Kalan

    04:55 Bir Zamanlar Çukurova

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:25 Yedi Numara

    08:30 Mükemmel Eşleşme

    11:00 Anıtkabir’den Canlı Yayın

    11:20 Mükemmel Eşleşme

    13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

    15:15 Son Taarruz

    15:50 Balkan Ninnisi

    19:00 İddiaların Aksine

    19:05 Ana Haber

    20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri

    22:00 Balkan Ninnisi

    00:15 Pelin çift ile Gündem Ötesi

    01:30 Pelin çift ile Gündem Ötesi Artı

    02:00 Son Taarruz

    02:35 Balkan Ninnisi

    04:04 Mükemmel Eşleşme

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