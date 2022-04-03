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TV yayın akışı 3 Nisan 2022 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

Hafta sonu yayın akışında neler var? 3 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

3 Nisan Pazar TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğu araştırılıyor. 3 Nisan 2022 TV yayın akışında; Adı Sevgi, Teşkilat ve Yargı dizileri, Ramazan özel iftar ve sahur programları yer alıyor. İşte, 3 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

03.04.2022 - 12:14 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 3 Nisan TV yayın akışı dizi severler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor.  Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler bugün TV’de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. Pazar akşamı; Ramazan özel iftar ve sahur programları, Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 3 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Şaban Oğlu Şaban

    22:00 Neşeli Günler

    00:00 Aziz

    02:45 Oğlum

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 Sadakatsiz

    02:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    03:00 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    05:30 5N1K

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:45 İki Aile

    08:30 Çizgi Film Kuşağı

    09:00 Bir Demet Tiyatro

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Kaderimin Oyunu

    16:30 En Güzel Bölüm 

    16:45 Pelin'in Mutfağı

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

    23:30 Kaderimin Oyunu

    02:00 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    05:30 Söz

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Kadının Eseri

    12:30 Yasak Elma

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 Evlilik Hakkında Her Şey

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:30 Bir Aşk İki Hayat

    22:45 Yasak Elma

    00:30 Gol Kralı

    01:15 Bir Aşk İki Hayat

    02:30 Son Yaz

    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    05:15 El Kızı

    06:00 Zümrüdüanka

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