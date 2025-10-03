Habertürk
Habertürk
        TV yayın akışı 3 Ekim 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 3 Ekim 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Cuma günü birbirinden farklı dizi ve film izleyiciyle buluşacak. Bu akşam Arka Sokaklar, Cennetin Çocukları, Kızılcık Şerbeti her Cuma olduğu gibi yine kendi saatinde yayınlanacak. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. İşte, 3 Ekim 2025 Cuma tv yayın akışı

        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:15
        • 1

          Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı kanalların yayın akışının belli olmasıyla merak ediliyor.Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve Now TV'nin yayın akışlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yer alıyor. İşte, 3 Ekim 2025 Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Aile

          08:15 - Bu Sabah

          10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 - Gelin Evi

          15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 – Show Ana Haber

          20:00 – Kızılcık Şerbeti

          00:15 - Veliaht

          02:45 – Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 - Bir Gece Masalı

          07:00 – Kahvaltı Haberleri

          08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 – ATV Gün Ortası

          14:00 – Can Borcu

          16:00 - Esra Erol'da

          19:00 – ATV Ana Haber

          20:00 – Aşk ve Gözyaşı

          23:20 - Aşk ve Gözyaşı

          02:00 - Aşk ve Gözyaşı

          04:30 – Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 - İlk Bakış

          08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 - Yasak Elma

          13:30 - En Hamarat Benim

          16:30 – Kıskanmak

          19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 – Kıskanmak

          22:30 - Halef: Köklerin Çağrısı

          01:15 - Kıskanmak

          04:00 - İnadına Aşk

          04:45 - Bay Yanlış

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 - Yaprak Dökümü

          14:00 - Gelinim Mutfakta

          16:45 - Arka Sokaklar

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Arka Sokaklar

          00:15 - Eşref Rüya

          02:45 - Poyraz Karayel

          04:45 - Baht Oyunu

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – İstanbullu Gelin

          09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 – Söz

          19:00 – Star Haber (canlı)

          20:00 – Çarpıntı

          22:45 - Sahipsizler

          01:15 - Çarpıntı

          04:00 - Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 – Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:33 – İstiklal Marşı

          05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:25 - Kalk Gidelim

          09:20 - Adını Sen Koy

          10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 – Seksenler

          14:30 - Gönül Dağı

          17:45 - Lingo Türkiye

          19:00 – Ana Haber (Canlı)

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Cennetin Çocukları

          23:20 - Teşkilat

          02:25 - Seksenler

          03:25 - Kalk Gidelim

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 - Tuzak

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 – Oynat Bakalım

          09:00 - Gel Konuşalım

          13:15 - MasterChef Türkiye

          16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 - Gel Konuşalım

          3 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

