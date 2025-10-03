TV yayın akışı 3 Ekim 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Cuma günü birbirinden farklı dizi ve film izleyiciyle buluşacak. Bu akşam Arka Sokaklar, Cennetin Çocukları, Kızılcık Şerbeti her Cuma olduğu gibi yine kendi saatinde yayınlanacak. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. İşte, 3 Ekim 2025 Cuma tv yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Aile
08:15 - Bu Sabah
10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Kızılcık Şerbeti
00:15 - Veliaht
02:45 – Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Bir Gece Masalı
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Can Borcu
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aşk ve Gözyaşı
23:20 - Aşk ve Gözyaşı
02:00 - Aşk ve Gözyaşı
04:30 – Kardeşlerim
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Kıskanmak
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Kıskanmak
22:30 - Halef: Köklerin Çağrısı
01:15 - Kıskanmak
04:00 - İnadına Aşk
04:45 - Bay Yanlış
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Arka Sokaklar
00:15 - Eşref Rüya
02:45 - Poyraz Karayel
04:45 - Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Çarpıntı
22:45 - Sahipsizler
01:15 - Çarpıntı
04:00 - Dürüye'nin Güğümleri
05:30 – Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Gönül Dağı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
23:20 - Teşkilat
02:25 - Seksenler
03:25 - Kalk Gidelim
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
13:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
