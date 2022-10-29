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TV yayın akışı 29 Ekim Cumartesi 2022: Bugün televizyonda neler var?

Hafta sonunu evde dinlenerek geçirecek izleyiciler için yine birçok dizi ve program ekranlarda olacak. Özellikle akşam saatlerinde birçok yapım, yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Giriş: 29.10.2022 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hafta sonu dinlenmek ve televizyon izlemek için ideal bir zaman! Bugün modadan, sağlığa, diziden, komedi programlarına kadar birçok türden yapım ekranlarda olacak. Peki, 29 Ekim 2022 Cumartesi televizyonda neler var? İşte, detaylar...

  • TV 8

    06:30 Tuzak

    07:15 Süper Bir Takım

    07:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

    09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

    10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

    11:15 Tuzak

    14:15 Pişir de Görelim

    17:15 Tuzak

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Tuzak

    03:30 8x8

    04:45 Bilginiz Olsun

    05:30 Tuzak

  • TRT 1

    05:25 Yedi Numara

    06:15 Kalk Gidelim

    10:00 Hayallerinin Peşinde

    10:20 Kasaba Doktoru

    11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

    11:20 Kasaba Doktoru

    14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

    15:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

  • KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Aşk İksiri

    15:45 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Camdaki Kız

    03:00 Yanlış Nedenler

    04:45 Müzik Arası

    05:45 Arda'nın Mutfağı

  • SHOW TV

    07:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00nBir Şansım Olsa

    14:30 Bir Şansım Olsa

    15:45 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Kızılcık Şerbeti

    02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    04:45 Bir Şansım Olsa

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