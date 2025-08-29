Habertürk
        TV yayın akışı 29 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        29 Ağustos 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları izleyicisiyle buluşacak. TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Güven Bana yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 29.08.2025 - 15:25 Güncelleme: 29.08.2025 - 15:25
          Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, bugün yayınlanacak içerikleri araştırmaya başladı. 29 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile kanallarda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Aile Arasında, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor gibi yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Aile Arasında

          22:45 Aslan Bacanak

          00:45 Aile Arasında

          03:00 Gelin Evi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Aykut Enişte 2

          22:45 Aykut Enişte 2

          00:45 Kral Kaybederse

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

          22:30 Eşref Rüya

          01:15 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

          03:30 Poyraz Karayel

          05:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          23:20 Aile Saadeti

          02:30 Kardeşlerim

          05:00 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:50 Kara Tahta

          09:20 Kendi Düşen Ağlamaz

          12:35 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Creed 3: Efsane Devam Ediyor"

          22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          00:00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"

          02:10 Leyla ile Mecnun

          05:00 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Olmaz Oluversin Gari

          23:30 Şevkat Yerimdar

          01:00 Aşk Mantık İntikam

          03:30 Her Yerde Sen

          04:30 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          29 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

