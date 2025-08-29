TV yayın akışı 29 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı
29 Ağustos 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları izleyicisiyle buluşacak. TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Güven Bana yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, bugün yayınlanacak içerikleri araştırmaya başladı. 29 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile kanallarda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Aile Arasında, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor gibi yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aslan Bacanak
00:45 Aile Arasında
03:00 Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:45 Aykut Enişte 2
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Eşref Rüya
01:15 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
03:30 Poyraz Karayel
05:30 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:30 Kardeşlerim
05:00 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:50 Kara Tahta
09:20 Kendi Düşen Ağlamaz
12:35 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Creed 3: Efsane Devam Ediyor"
22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"
02:10 Leyla ile Mecnun
05:00 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Olmaz Oluversin Gari
23:30 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 Her Yerde Sen
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
