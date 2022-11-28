TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var?

Haftanın ilk gününde gündemden haber almak isteyen veya sevdiği diziyi kaçırmak istemeyen ya da Dünya Kupası heyecanını kaybetmek istemeyen izleyiciler, bugün televizyonda yer alacak programların akışını takip ediyor. İşte 28 Kasım pazartesi ekrana gelecek programlar ve diziler...

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