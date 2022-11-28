TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Kamerun-Sırbistan”
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Güney Kore-Gana”
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Brezilya-İsviçre”
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Portekiz-Uruguay”
00:00 Alparslan:Büyük Selçuklu
03:00 Teşkilat
05:30 Kapanış