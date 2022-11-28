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TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var?

Haftanın ilk gününde gündemden haber almak isteyen veya sevdiği diziyi kaçırmak istemeyen ya da Dünya Kupası heyecanını kaybetmek istemeyen izleyiciler, bugün televizyonda yer alacak programların akışını takip ediyor. İşte 28 Kasım pazartesi ekrana gelecek programlar ve diziler...

Giriş: 28.11.2022 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:10 Benim Adım Melek

    08:40 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

    13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Kamerun-Sırbistan”

    15:00 Kupa Günlüğü

    16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Güney Kore-Gana”

    18:00 Ana Haber

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Brezilya-İsviçre”

    21:00 Kupa Saati

    22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Portekiz-Uruguay”

    00:00 Alparslan:Büyük Selçuklu

    03:00 Teşkilat

    05:30 Kapanış

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:30 Yazgı

    12:45 Canım Annem

    13:30 Kadere Karşı

    14:15 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Tuzak

    02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:30 Doya Doya Moda

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)

    22:15 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)

    00:30 Toprak İle Fidan

    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    04:30 Güzel Köylü

     

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Hicran

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk Ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

    22:00 Mekanik 2: Suikast MovieContainer (Yabancı Sinema)

    23:45 Dune Gezegeni (Yabancı Sinema)

    01:45 Dune Gezegeni (Yabancı Sinema)

    03:15 Gelinim Mutfakta

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

    10:00 Ekonomi Arası

    10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

    12:30 En Hamarat Benim

    16:30 Yasak Elma

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma

    23:30 Tozluyaka

    02:15 Bir Peri Masalı

    04:45 Tozluyaka

    06:00 Şevkat Yerimdar

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