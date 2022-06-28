Bu akşam çeşitli dizi ve programlar yeni bölümleri ile seyirci ile buluşacak. Dizi severler tarafından bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. 28 Haziran Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;