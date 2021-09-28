Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

03.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi'

22.15 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)

01.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Tehlikeyle Flört 'Yabancı Film'

05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Baba Parası 'Türk Filmi'

22.15 Ocean's 'Yabancı Film'

02.35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane(Tekrar)

04.50 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.35 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)



TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021