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        Haberler Magazin TV yayın akışı: 27 Şubat bugün TV’de neler var? Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 27 Şubat bugün TV'de neler var? Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

        Salı akşamı ekrana gelecek olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesindeki yerini aldı. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler 27 Şubat tv'de bugün neler var sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam programların yanı sıra bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi ve programlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:50
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        • 1

          TV yayın akışı listesi güncel olarak duyuruluyor. Dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler hemen hemen her gün güncel tv yayın akışına bakıyor. Bu akşam Kanal D’de Senden Önce dizisi, Star TV’de Uçak adlı film yer alacak. Show TV’de ise reyting rekoru kıran Bahar yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 27 Şubat bugün tv’de ne var sorusunun yanıtı ve Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar yeni bölüm

          23:15 Bahar

          ATV YAYIN AKIŞI

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          19:45 Kupa Günlüğü

          20:00 Maça Doğru

          20:45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası

        • 3

          NOW YAYIN AKIŞI

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Yabani

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Yabani

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          17:40 Lingo Türkiye

          18:50 İddiaların Aksine

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          17:30 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Senden Önce

          23:15 Arka Sokaklar

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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