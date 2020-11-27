Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Seven Ne Yapmaz

18:30 Star Haber

20:00 Sol Yanım tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:0 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Çocukluk

23:45 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Kırmızı Oda