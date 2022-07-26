26 Temmuz TV yayın akışında yer alan dizi ve filmler merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışını araştırıyor. 26 Temmuz Salı Tv yayın akışında yer alan; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel, Aşka Dair ve MasterChef Türkiye yapımları seyircisiyle buluşuyor. İşte, bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler...