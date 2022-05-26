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TV yayın akışı 26 Mayıs: Bugün TV'de hangi yapımlar var? Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV yayın akışı

26 Mayıs Perşembe TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV'de hangi diziler var?

Haftanın son iş günü yaklaşırken 26 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek dizi ve filmler araştırılıyor. Bu akşam; Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum, Survivor All Star yapımları yeni bölümleri ile seyirciyle buluşacak. İşte, 26 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı...

26.05.2022 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bugün TV'de hangi yapımların olduğu araştırılıyor. Yeni bölümleri ile ekrana gelecek dizi, film ve programlar merak ediliyor. Peki, "Bugün TV'de neler var?" İşte, 26 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:15 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Yabancı Sinema İntikam Kurşunu

    02:00 Şef Kapımda

    03:15 Baba

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    00:15 Yargı

    02:30 Gelinim Mutfakta

    05:15 Yabancı Damat

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    02:15 Canım Annem

    04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    05:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya İle Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Mahkum

    00:00 İyilik

    02:30 İnadına Aşk

    04:00 Gülümse Kaderine

    06:00 Aşk Yeniden

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