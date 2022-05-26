Bugün TV'de hangi yapımların olduğu araştırılıyor. Yeni bölümleri ile ekrana gelecek dizi, film ve programlar merak ediliyor. Peki, "Bugün TV'de neler var?" İşte, 26 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...