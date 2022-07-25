TV yayın akışında hangi dizi film ve programların olduğu araştırılıyor. Bugün televizyonda birçok yapım yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, "Bugün TV'de hangi diziler var?" İşte 25 Temmuz Pazartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...