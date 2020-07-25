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TV yayın akışı 25 Temmuz 2020! Show TV, ATV, Star TV, TV8, FOX TV günün programları

TV yayın akışı 25 Temmuz 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Show TV'de Güldür Güldür Show yer alırken TV8 ekranlarında Masterchef yarışması yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX 25 Temmuz Cumartesi yayın akışı...

25.07.2020 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
TV yayın akışı 25 Temmuz

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Temmuz 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

18.45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'
02.30 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'

FOX TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

15.45 Bay Yanlış 'Dizi'
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Her Yerde sen
03.00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

18.45 Star Haber
20.00 Gurbetçi Şaban
22.30 Bir Demet Tiyatro / Tkr
23:45 Çember: Aleyna'nın Son Günü

KANAL D YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

19.00 Kanal D Haber
20.00 Herkül: Efsane Başlıyor
21.45 Çete Savaşları
23:45 Çok Akustik

ATV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
21.00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00:15 Filinta

TV8 YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

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