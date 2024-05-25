YABANİ

Yabani 35. yeni bölümüyle saat 20.00'de Now TV ekranlarında olacak.

Sır duvarları yıkılır. Serhan’ın gerçek yüzünü herkes görmüştür artık. Bundan böyle kaçmaktan başka çaresi olmayan Serhan, bu uğurda Neslihan’ı rehin tutup ailesine şantaj yapmayı bile göze alır. Kardeşlerini Serhan’a kurban etmemeye kararlı olan Yaman, annelerinin kaçırıldığını çocuklardan gizlemeye çalışır. Fakat Alaz’ı bu korkunç gerçekten uzak tutması kolay olmayacaktır. Serhan’la en büyük yüzleşme artık kaçınılmazdır.

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yabani

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:00 Kirli Sepeti

03:00 Tetikçinin Oğlu

05:15 Kefaret

06:00 Bay Yanlış