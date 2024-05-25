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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 25 Mayıs 2024: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? Güldür Güldür Show, Yabani, Kardeşlerim…

        TV yayın akışı:25 Mayıs Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

        Cumartesi günü televizyonda yayınlanacak olan yapımlar merak ediliyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8'de hem gündüz hem de akşam kuşağında farklı zevklere hitap edecek onlarca farklı içerik yer alıyor. İşte bugünkü tv yayın akışı ile ilgili tüm soruları yanıtlayacak liste…

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        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:46
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        • 1

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          SHOW TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Bahar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

          14:45 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

          03:00 Bahar

          04:30 Aziz

        • 2

          KARDEŞLERİM

          Kardeşlerim yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

          YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

          Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder.

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Kalp Yarası

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 Kardeşlerim

          13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          16:20 Aquaman (Yabancı Sinema)

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Kuruluş Osman

          03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          05:40 Kalp Yarası

        • 3

          İNCİ TANELERİ

          İnci Taneleri 16. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Yargı

          16:00 Taş Kağıt Makas

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 İnci Taneleri

          23:15 Arka Sokaklar

          00:30 Arka Sokaklar

          02:00 Siyah Beyaz Aşk

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Bodrum Masalı

        • 4

          KOCAN KADAR KONUŞ

          Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam saat 20.00’da Star TV’de!

          Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

          10:30 Hanım Köylü

          13:00 Yerli Dizi Tekrarı

          16:00 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

          22:15 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

          00:30 İstanbullu Gelin

          03:00 Baba Ocağı

          04:15 Güzel Köylü

          06:30 Pulsar

        • 5

          GÖNÜL DAĞI

          Amca oğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:33 Beni Böyle Sev

          08:20 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

          09:30 Yaşam Başka Yerde

          09:50 Hayallerinin Peşinde

          11:30 Teşkilat

          14:50 Mehmed: Fetihlerin Sultanı

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Kara Ağaç Destanı

          04:00 Hayallerinin Peşinde

        • 6

          YABANİ

          Yabani 35. yeni bölümüyle saat 20.00'de Now TV ekranlarında olacak.

          Sır duvarları yıkılır. Serhan’ın gerçek yüzünü herkes görmüştür artık. Bundan böyle kaçmaktan başka çaresi olmayan Serhan, bu uğurda Neslihan’ı rehin tutup ailesine şantaj yapmayı bile göze alır. Kardeşlerini Serhan’a kurban etmemeye kararlı olan Yaman, annelerinin kaçırıldığını çocuklardan gizlemeye çalışır. Fakat Alaz’ı bu korkunç gerçekten uzak tutması kolay olmayacaktır. Serhan’la en büyük yüzleşme artık kaçınılmazdır.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer İle Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          12:45 Yabani

          15:45 Kızıl Goncalar

          19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Yabani

          00:00 Kirli Sepeti

          03:00 Tetikçinin Oğlu

          05:15 Kefaret

          06:00 Bay Yanlış

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