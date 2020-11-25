Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Hababam Sınıfı 'Yerli Sinema'

21.45 Neşeli Günler 'Yerli Sinema'

23.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar Altyazılı)

02.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka

00.15 Kefaret

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

18.30 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.00 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.15 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.45 Bir Annenin Günahı

02.00 Gelinim Mutfakta

04.15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Hercai

03.00 Kırgın Çiçekler

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (altyazılı)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Türk Sineması "kalandar Soğuğu"

02.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04.30 Türkan Hanım'ın Konağı