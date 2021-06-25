Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.45 Züğürt Ağa 'Türk Filmi'

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.30 Çatışma 'Yabancı Film'

01.30 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Çatışma 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Şef Akademi Doğada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

22.15 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Şef Akademi- Elemeler

03.00 Şef Akademi Doğada (Tekrar)

04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

10.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

11.00 Yaprak Dökümü 'Dizi' (Tekrar)

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı 'Yabancı Film'

23.15 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Bodrum Masalı 'Dizi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bozkır Arslanı Celaleddin 'Dizi'

00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

02.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

04.50 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.50 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

16.55 Umut Apartmanı 'Ev Sineması Kuşağı'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Dangal 'Türk Filmi'

23.30 'Dizi' (Tekrar)

02.05 Dangal 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.35 Yerli Belgesel

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler