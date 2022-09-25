Haftanın son gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenler ekranda nelerin olduğunu araştırıyor. Evde tek başına ya da ailesi ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyenler için TV ekranlarında muhteşem alternatifler izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün hangi kanalda hangi dizi var? İşte 25 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi...