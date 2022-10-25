Gününü ekran karşısında geçirecek izleyiciler için birçok yapım ekranlarda olacak. Bugün televizyonda hangi programların olduğunu merak eden seyirciler "25 Ekim Salı 2022 günü televizyonda neler var?" diye araştırıyor. İşte, 25 Ekim Salı günü televizyon yayın akışı...