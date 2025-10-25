Habertürk
        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 25 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? İşte 25 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 25.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:49
          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. İşte, 25 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak diziler ve programlar...

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:00 İstasyon

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bahar

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Aynadaki Yabancı

          13:00 Sümele'nin Şifresi 3: Cünyor Temel

          15:30 Gözleri Karadeniz

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Aynadaki Yabancı

          00:20 Gözleri Karadeniz

          03:30 Kardeşlerim

          05:30 Bir Gece Masalı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kara Murat Denizler Hakimi

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:15 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Güller ve Günahlar

          23:15 Eşref Rüya

          02:00 Poyraz Karayel

          03:45 Müzik Arası

          04:45 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          11:00 Çarpıntı

          14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

          15:30 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Aykut Enişte 2

          22:15 Aykut Enişte 2

          00:45 Çarpıntı

          03:30 Yüksek Sosyete

          05:00 Hanım Köylü

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:18 İstiklal Marşı

          05:20 Yedi Numara

          06:05 Benim Güzel Ailem

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Hayallerinin Peşinde

          11:00 Taşacak Bu Deniz

          14:35 Cennetin Çocukları

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:50 Taşacak Bu Deniz

          04:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ben Leman

          13:45 Halef: Köklerin Çağrısı

          17:00 Kıskanmak

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Ben Leman

          00:00 Sahtekarlar

          02:45 Ben Onun Annesiyim

          04:45 İnadına Aşk

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 MasterChef Türkiye

          16:00 İtiraf Et

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 İtiraf Et

          02:30 Gazete Magazin

          05:15 Gençlik Rüzgarı

          25 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Habertürk Anasayfa