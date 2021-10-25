Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Başka Güzel

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18 :10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kalp Yarası

00: 20 Bir Zamanlar Çukurova

03: 45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Medusa Darbesi

01:30 Çölden Gelen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Suikastçi

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

23.45 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

22:25 Kıbrıs Zafere Doğru

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm