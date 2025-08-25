Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 25 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 25 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        25 Ağustos 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüzden akşam kuşağına birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelecek. Bu akşam MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı yayınlanacak. İşte 25 Ağustos Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 15:07 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı ve saat kaçta ekranlara geleceği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu 25 Ağustos 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farkı türde içerikler izleyicilerle buluşturulacak. Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı yanı sıra yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. İşte 25 Ağustos Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Yok Artık 1

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          00:20 Güven Bana

          02:20 Kardeşlerim

          05:20 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

          22:45 Eşref Rüya

          01:45 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

          22:30 Köşeyi Dönen Adam

          23:45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

          02:00 Köşeyi Dönen Adam

          03:15 Gelin Evi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Charlie'nin Melekleri

          22:30 Charlie'nin Melekleri

          00:45 Kral Kaybederse

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:50 Ege'nin Hamsisi

          09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

          12:40 Seksenler

          15:00 Set Sayısı

          15:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-Bulgaristan"

          17:30 Set Sayısı

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

          22:55 Gönül Dağı

          02:00 Leyla İle Mecnun

          04:40 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Recep İvedik 7

          22:45 Şevkat Yerimdar

          23:30 Transfer Dosyası

          01:30 İlk Buluşma

          03:00 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          25 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa