        Bugün Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler, "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve Now TV'nin yayın akışlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yer alıyor. Bugün ekranlara gelecek diziler, yerli ve yabancı filmler, maçlar, programlar ve yarışmaları merak edenler için 24 Eylül TV yayın akışı listesi haberimizde yer alıyor. İşte, 24 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 12:25 Güncelleme: 24.09.2025 - 12:25
        • 1

          24 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyirciler tarafından araştırılan ‘’Bu akşam televizyonda hangi diziler, maçlar ve programlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yerli ve yabancı filmler, programlar, yarışmalar yayınlanacak. Öte yandan futbol ve voleybol maçları sporseverlerle buluşturulacak. Türkiye-Polonya voleybol maçı ve Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1’de yayınlanacak. İşte, 24 Eylül TV yayın akışı listesi!

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Arka Sokaklar

          02:30 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          22:45 Kızılcık Şerbeti

          01:45 Bahar

          04:00 Veliaht

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:15 Çarpıntı

          03:00 Baba Ocağı

          04:30 Dürüye'nin Güğümleri

          06:00 Söz

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Set Sayısı

          15:00 Polonya - Türkiye | FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası Çeyrek Final

          16:45 Hayallerinin Peşinde

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Maç Önü

          22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

          00:15 Cennetin Çocukları

          02:55 Seksenler

          04:15 Lingo Türkiye

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Can Borcu

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          23:25 Aşk ve Gözyaşı

          01:45 Can Borcu

          04:30 Kardeşlerim

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakiş

          08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

          10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          22:45 Kıskanmak

          01:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          04:00 Yaz Şarkisi

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

        • 9
