24 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyirciler tarafından araştırılan ‘’Bu akşam televizyonda hangi diziler, maçlar ve programlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yerli ve yabancı filmler, programlar, yarışmalar yayınlanacak. Öte yandan futbol ve voleybol maçları sporseverlerle buluşturulacak. Türkiye-Polonya voleybol maçı ve Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1’de yayınlanacak. İşte, 24 Eylül TV yayın akışı listesi!