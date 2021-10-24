Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Tokatçı

23:45Tokatçı

01:30 Yalancı

ATV YAYIN AKIŞI

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:25 Kuruluş Osman

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Fantastik Dörtlü - Yabancı Sinema

02:20 Fantastik Dörtlü - Yabancı Sinema

04:20 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

03:00 Yıldız Cephesi

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:15 El Kızı

13:30 Aşk Mantık İntikam

15:45 El Kızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

23:30 Yasak Elma

01:45 El Kızı

STAR TV YAYIN AKIŞI

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

01:00 Boşver Arkadaş

02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11:50 Enine Boyuna

14:10 Bizim Köyün Kızları

16:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'Te 3

01:35 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda

03:30 8x8