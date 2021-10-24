Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Tokatçı
23:45Tokatçı
01:30 Yalancı
ATV YAYIN AKIŞI
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:25 Kuruluş Osman
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Fantastik Dörtlü - Yabancı Sinema
02:20 Fantastik Dörtlü - Yabancı Sinema
04:20 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
03:00 Yıldız Cephesi
FOX TV YAYIN AKIŞI
11:15 El Kızı
13:30 Aşk Mantık İntikam
15:45 El Kızı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
23:30 Yasak Elma
01:45 El Kızı
STAR TV YAYIN AKIŞI
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
01:00 Boşver Arkadaş
02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11:50 Enine Boyuna
14:10 Bizim Köyün Kızları
16:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'Te 3
01:35 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
TV8 YAYIN AKIŞI
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8
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