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TV Yayın akışı: 24 Ağustos Çarşamba Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 24 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı belli oldu!

Bugün televizyonda hangi program ve dizilerin ekrana geleceği merak konusu oldu. Bu akşam TV yayın akışında bilgi yarışmalarından, sevilen dizilerin yeni bölümlerine birçok yapım seyirciyle buluşacak. İşte TV yayın akışı listesi...

24.08.2022 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • 24 Ağustos Çarşamba akşamı; Üç Kağıtçı, Seversin, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Takip 3: son Karşılaşma, Kara Tahta ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü gibi birçokk yapım ekranlara gelecek. İşte 24 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    00:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)

    02:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)

    03:15 Gelinim Mutfakta

    05:30 Magazin D Yaz

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

    21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)

    23:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

    01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    03:45 Çiçek

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:45 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda

    02:30 Canım Annem

    03:15 Bilginiz Olsun

    04:00 8x8

    05:30 Oynat Bakalım

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)

    22:30 Senden Daha Güzel

    01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)

    06:00 Kefaret

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