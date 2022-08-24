24 Ağustos Çarşamba akşamı; Üç Kağıtçı, Seversin, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Takip 3: son Karşılaşma, Kara Tahta ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü gibi birçokk yapım ekranlara gelecek. İşte 24 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...