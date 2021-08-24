Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.15 Şahsiyet 'Dizi'

00.30 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'

02.30 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

22.45 Arog 'Türk Filmi'

01.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

02.30 Star Market(Tekrar)

05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

00.15 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Merhaba Herman 'Yabancı Film'

03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Sağ Sali 2: Sil Baştan 'Türk Filmi'

16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Robın Hood 'Yabancı Film'

22.00 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.20 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Müslüm 'Türk Filmi'

22.50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.30 Müslüm 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.50 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle