Günün yorgunluğunu atmak için televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar 23 Mart TV yayın akışını araştırıyorlar. Çarşamba akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar dizi severler tarafından araştırılıyor. 23 Mart TV yayın akışında; SHOW TV'de Oğlum, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz ve FOX TV'de Son Nefesime Kadar dizileri yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 23 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;