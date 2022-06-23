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TV yayın akışı 23 Haziran 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de ne var, hangi filmler ve diziler var? ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

TV Yayın akışı 23 Haziran 2022! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

TV yayın akışı 23 Haziran 2022 Perşembe günü televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmleri merak eden vatandaşlarımız "Bu akşam TV'de ne var, hangi dizi ve filmler var?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Bugün TV yayın akışına göre; İçimizdeki Ateş, Örümcek Adam, Öldür Beni Sevgilim, Celal ile Ceren, Survivor All Star yapımları yayınlanacak. İşte, 23 Haziran Show TV, TRT 1, TV8 Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

23.06.2022 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar yayınlanacak. Yayın akışına göre bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımların neler olduğu ve saat kaçta ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte 23 Haziran TV yayın akışına göre Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 İntikam Kurşunu

    01:45 İntikam Kurşunu

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal DHaber

    20:00 Örümcek Adam

    22:30 Örümcek Adam

    00:45 Paris Pahasına

    02:15 Paris Pahasına

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:30 Gizli Saklı

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Celal ile Ceren

    22:15 Gizli Saklı

    00:45 Celal ile Ceren

    02:45 İyi Oyun

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:05 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 Ana Haber

    20:00 İçimizdeki Ateş

    22:25 İçimizdeki Ateş 

    01:05 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

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