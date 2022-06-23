Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar yayınlanacak. Yayın akışına göre bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımların neler olduğu ve saat kaçta ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte 23 Haziran TV yayın akışına göre Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...