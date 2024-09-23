23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı haftanın ilk gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün iki yeni dizi izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV’de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...