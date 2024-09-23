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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL PAZARTESİ: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Eylül 2024: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın yayın akışı

        Haftanın ilk gününü evde televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki yeni dizi ekran macerasına başlıyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:44
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        • 1

          23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı haftanın ilk gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün iki yeni dizi izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV’de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        • 2

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Koruyucu (yabancı film)

          21:45 Koruyucu

          23:30 Yerli Dizi Tekrarı

          01:30 Güzel Köylü

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Güzel Aşklar Diyarı

          22:45 Güzel Aşklar Diyarı

          01:30 Güzel Aşklar Diyarı

        • 4

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Aramızda Kalmasın

          11:00 Gazete Magazin Yaz

          13:30 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Karadut

          22:45 Karadut

          02:00 Ateş Kuşları

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:00 Şehirden Uzakta

          10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

          13:15 Seksenler

          15:50 Gönül Dağı

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Teşkilat

          23:35 Kara Ağaç Destanı

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Recep İvedik 7

          23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          01:45 Kızıl Goncalar

        • 8

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Sandık Kokusu

          12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Deha

          23:45 Siyah Kalp

          01:45 Kızılcık Şerbeti

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