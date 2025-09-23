Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL 2025 | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Eylül 2025 Salı günü yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni diziler birer birer görücüye çıkarken, mevcut diziler de yeni sezonları ile ekranlara dönüş yapıyor. Bu sebeple her gün ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugün Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:45
        • 1

          TV yayın akışı 23 Eylül 2025 listesi paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı, Kral Kaybederse ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken yerli ve yabancı filmler de ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kılıbık

          21:45 Arka Sokaklar

          00:45 Kılıbık

          02:30 Poyraz Karayel

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Veliaht

          02:30 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kara Tahta

          09:15 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:10 Teşkilat

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Teşkilat

          03:30 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          00:20 Aşk ve Gözyaşı

          02:45 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:15 Çarpıntı

          03:00 Baba Ocağı

          04:30 Dürüye'nin Güğümleri

          06:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakiş

          08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

          10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak

          01:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          03:45 Yaz Şarkisi

          04:15 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          23 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
