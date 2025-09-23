TV yayın akışı 23 Eylül 2025 listesi paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı, Kral Kaybederse ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken yerli ve yabancı filmler de ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…