        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 23 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Tv yayın akışı 23 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bugün akşam kuşağında Hep Yek: Düğün, Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya", Güldür Güldür Show gibi yapımlar yer alacak. İşte, 23 Ağustos Show TV, ATV, Kanal D, Star TV yayın akışı ve TV rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 15:03 Güncelleme: 23.08.2025 - 15:03
        Tv yayın akışı 23 Ağustos 2025
        Tv yayın akışı listesi yayınlandı. Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında pek çok dizi ve film yayınlanacak. İşte kanalların yayın akışı listesi

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

        13:00 Kara Murat: Ölüm Emri

        14:45 Kara Murat: Ölüm Emri

        16:30 Kuralsız Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Hep Yek: Düğün

        21:45 Katakulli: Tuzak

        23:45 Katakulli: Tuzak

        01:45 Poyraz Karayel

        03:45 Müzik Arası

        04:45 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Keloğlan Aramızda

        14:45 Kadifeden Kesesi

        16:15 Uyanık Gazeteci

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Züğürt Ağa

        01:45 Adam ve Çocuk

        04:15 Uyanık Gazeteci

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Hayallerinin Peşinde

        06:05 Yedi Numara

        07:35 Hayatımın Neşesi

        10:25 Türk Sineması "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi"

        12:00 Yeşil Deniz

        15:00 Set Sayısı

        15:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-İspanya"

        17:30 Set Sayısı

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya"

        00:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:30 İstanbullu Gelin

        10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

        12:00 K-9

        14:00 Alemde Bir Gece

        15:45 En Güzel Bölüm

        16:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber – Canlı

        20:00 Borderlands

        22:00 Borderlands

        00:00 Kral Kaybederse

        02:00 Milyarder

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Gençliğim Eyvah

        09:30 Aile Saadeti

        12:45 Şansımı Seveyim

        14:40 Kardeşim Benim

        17:00 Aman Reis Duymasın

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Sonsuz Fırtına

        22:00 Çin Seddi

        00:00 Çin Seddi

        02:00 Sonsuz Fırtına

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

        16:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        05:00 Dizi

