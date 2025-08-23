Tv yayın akışı 23 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bugün akşam kuşağında Hep Yek: Düğün, Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya", Güldür Güldür Show gibi yapımlar yer alacak. İşte, 23 Ağustos Show TV, ATV, Kanal D, Star TV yayın akışı ve TV rehberi...
Tv yayın akışı listesi yayınlandı. Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında pek çok dizi ve film yayınlanacak. İşte kanalların yayın akışı listesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 Kara Murat: Ölüm Emri
14:45 Kara Murat: Ölüm Emri
16:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Hep Yek: Düğün
21:45 Katakulli: Tuzak
23:45 Katakulli: Tuzak
01:45 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Keloğlan Aramızda
14:45 Kadifeden Kesesi
16:15 Uyanık Gazeteci
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Züğürt Ağa
01:45 Adam ve Çocuk
04:15 Uyanık Gazeteci
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Hayallerinin Peşinde
06:05 Yedi Numara
07:35 Hayatımın Neşesi
10:25 Türk Sineması "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi"
12:00 Yeşil Deniz
15:00 Set Sayısı
15:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-İspanya"
17:30 Set Sayısı
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya"
00:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
12:00 K-9
14:00 Alemde Bir Gece
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Borderlands
22:00 Borderlands
00:00 Kral Kaybederse
02:00 Milyarder
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:30 Aile Saadeti
12:45 Şansımı Seveyim
14:40 Kardeşim Benim
17:00 Aman Reis Duymasın
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sonsuz Fırtına
22:00 Çin Seddi
00:00 Çin Seddi
02:00 Sonsuz Fırtına
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
