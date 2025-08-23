Tv yayın akışı 23 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı 23 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı listesi yayınlandı. Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında pek çok dizi ve film yayınlanacak. İşte kanalların yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Kara Murat: Ölüm Emri

14:45 Kara Murat: Ölüm Emri

16:30 Kuralsız Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Hep Yek: Düğün

21:45 Katakulli: Tuzak

23:45 Katakulli: Tuzak

01:45 Poyraz Karayel

03:45 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Keloğlan Aramızda 14:45 Kadifeden Kesesi 16:15 Uyanık Gazeteci 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Züğürt Ağa 01:45 Adam ve Çocuk 04:15 Uyanık Gazeteci

TRT1 YAYIN AKIŞI 05:13 İstiklal Marşı 05:15 Hayallerinin Peşinde 06:05 Yedi Numara 07:35 Hayatımın Neşesi 10:25 Türk Sineması "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" 12:00 Yeşil Deniz 15:00 Set Sayısı 15:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-İspanya" 17:30 Set Sayısı 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya"

00:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Menajerimi Ara 08:30 İstanbullu Gelin 10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar) 12:00 K-9 14:00 Alemde Bir Gece 15:45 En Güzel Bölüm 16:00 Kiralık Aşk 19:00 Star Haber – Canlı 20:00 Borderlands 22:00 Borderlands 00:00 Kral Kaybederse 02:00 Milyarder

ATV YAYIN AKIŞI 07:00 Gençliğim Eyvah 09:30 Aile Saadeti 12:45 Şansımı Seveyim 14:40 Kardeşim Benim 17:00 Aman Reis Duymasın