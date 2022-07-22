Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, "Bugün TV'de hangi diziler var?" 22 Temmuz Cuma akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;