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TV Yayın akışı: 22 Temmuz Cuma Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 22 Temmuz Cuma TV yayın akışı belli oldu!

Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler bugün televizyonda hangi yapımların olduğunu araştırıyor. 22 Temmuz Cuma akşamı; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Çember: Kalpsiz, Kim Milyoner Olmak İster?, Ah Nerede, Seni Kalbime Sakladım, Senden Daha Güzel ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte 22 Temmuz Cuma yayın akışı listesi...

22.07.2022 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, "Bugün TV'de hangi diziler var?" 22 Temmuz Cuma akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:15 Canım Annem

    17:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda

    02:30 Canım Annem

    03:15 Bilginiz Olsun

    04:00 8x8

    05:30 Oynat Bakalım

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Tozluyaka

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    22:45 İyilik

    01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:00 Kamera Arkası

    04:45 Her Yerde Sen

  •  

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Senden Bana Kalan (Yerli Sinema)

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Gül Masalı

    03:35 Islah Adası (Yabancı Sinema)

    05:45 Sen Anlat Karadeniz

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Haber

    20:00 Ah Nerede

    04:00 Kiralık Aşk

    05:30 Erkenci Kuş

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