        TV YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı devam ediyor. Sezon finali yapan diziler taker teker ekranlara dönerken, kanallar yeni dizilerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Diziler dışında farklı içerikler izlemek isteyenler için birbirinden farklı türde programlar, yarışmalar, maçlar, yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler için 22 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 22 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 15:38 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:46
        • 1

          Televizyon kanallarında yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezon arası veren diziler birer birer ekranlara dönüş yaparken, yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler ise bu noktada 22 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...

        • 2

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Çarpıntı

          22:45 Çarpıntı

          02:00 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 Eşref Rüya

          03:15 Poyraz Karayel

          05:00 Kuzey Güney

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aşk ve Gözyaşı

          22:45 Can Borcu

          01:40 Gözleri Karadeniz

          04:00 Kardeşlerim

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.43 İstiklal Marşı

          05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06.35 Kara Tahta

          09.25 Adını Sen Koy

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.40 Teşkilat

          17.45 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Cennetin Çocukları

          02.10 Seksenler

          03.15 Teşkilat

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakiş

          08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

          10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

          12.30 Yasak Elma

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Halef: Köklerin Çağrisi

          19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

          20.00 Kiskanmak

          22.45 Halef: Köklerin Çağrisi

          02.30 Yaz Şarkisi

          04.15 Bay Yanliş

          06.00 Karagül

        • 7

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          22:45 Bahar

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Veliaht

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

        • 9
