TV yayın akışı 22 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı devam ediyor. Sezon finali yapan diziler taker teker ekranlara dönerken, kanallar yeni dizilerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Diziler dışında farklı içerikler izlemek isteyenler için birbirinden farklı türde programlar, yarışmalar, maçlar, yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler için 22 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 22 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
22:45 Çarpıntı
02:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
22:45 Can Borcu
01:40 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kara Tahta
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
02.10 Seksenler
03.15 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakiş
08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrisi
19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber
20.00 Kiskanmak
22.45 Halef: Köklerin Çağrisi
02.30 Yaz Şarkisi
04.15 Bay Yanliş
06.00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Veliaht
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
